Toller Rennsaisonstart der Crazy Cross Biker Kids in Lassnitzhöhe

mit Cross Country Strecke und Pumptrack-Bewerb abgehalten. Hier wurden die Bewerbe für die Kategorien U7-U17 ausgetragen. Mit diesem Rennen wurde die Bikesaison der Crazy Cross Biker Kids eröffnet und insgesamt waren 8 Kinder für den Verein am Start - mit tollen Ergebnissen. Denn es konnten insgesamt sieben Stockerlplätze für den Maria Lankowitzer Verein ergattert werden.

In der U7 konnte Maximilian Leinfellner den 3. Platz holen, in der U9 fuhr Sandra Pink ebenso auf den 3. Platz und Maria Riemer konnte sich den Sieg erbiken. Des weiteren holte sich Eva Riemer den tollen 3. Platz in der U11.Im Pumptrackbewerb wurden 2 Runden gefahren, die schnellere Runde wurde gewertet. Und hier hat sich das Pumptrack Training in Maria Lankowitz schon ausbezahlt, denn die CCB Kids konnten in der U9 mit Maria Riemer den 2. Platz und mit Sandra Pink den 3. Platz nach Hause holen, auch in der U11 wurde Anja Pink tolle Drittplatzierte.Der Verein freut sich sehr über die tollen Ergebnisse ihres Mountainbike-Nachwuches und ist mächtig stolz -