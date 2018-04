Trainingslager als Saisonvorbereitung

24.04.2018, 17:36 Uhr

Zehn Jahre IGN

Für einige Mitglieder des IGN Triteams war es eine gute Vorbereitung auf den Ironman in Klagenfurt, wo sie am 1. Juli an den Start gehen werden. So zum Beispiel Harald Antalovic, Peter Marka, Andreas Schriebl, Stefan ursin und Markus Zach. Weiters gehen aufgrund des zehnjährigen Vereinsbestehends am 14. Juli zahlreiche IGN-Mitglieder beim Gösselsdorfer Volkstriathlon gemeinsam an den Start.