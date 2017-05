Unglaublicher Erfolgslauf der Voitsberger

11.05.2017, 08:35 Uhr

ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg empfängt am 20. Mai Tabellenführer Lichtenberg.

Großartiger Auswärtssieg des ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg in der Stocksport-Staatsliga. Der bisher ungeschlagene Tabellenführer SV Lichtenberg wurde auswärts mit 8:2 weggeputzt. Trotz der unglücklichen Heimniederlage gegen die Tiroler aus Angerberg liegt Voitsberg punktegleich mit Lichtenberg an der Spitze. Umso wichtiger sind jetzt die letzten beiden Heimspiele am 20. Mai um 17 Uhr gegen SV Lichtenberg und am 3. Juni gegen Natternbach, beide wieder in Rosental. Die Voitsberger hoffen auf zahlreiche Fans.

Mixed-Mannschaft

Dem Erfolgsreigen schloss sich die neu gegründete Mixed-Mannschaft des ESV an. Nachdem heuer bereits der ASKÖ-Bundesmeistertitel in Linz gewonnenw urde, stieg man als Unterligameister heuer zur Landesmeisterschaft auf. Alle bisherigen Meisterschaften konnten dabei gewonnen werden.