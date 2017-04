24.04.2017, 08:24 Uhr

Unterliga-Trio fährt drei Siege ein

Nach zwei Unentschieden in Folge zeigte der Atus Sadiki Bau am vergangenen Samstag deutlich warum er in dieser Spielzeit (und sogar darüber hinaus) noch ohne Niederlage ist. Im Heimspiel gegen Tillmitsch stand es nach zwei Minuten 1:0. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich stellte Christoph Nemetz mit seinem zweiten Treffer auf 2:1 (22.). Noch vor der Pause führte Bärnbach durch weitere Treffer von Maschutznig und Trost mit 4:1 und bei besserer Chancenauswertung hätte es bereits ein halbes Dutzend Tore sein können. In Halbzeit zwei ließ Maschutznig ein zweites Tor zum 5:1-Endstand folgen. Tillmitsch hatte an den Hausherren an diesem Nachmittag nichts entgegen zu setzen.

Am Samstag-Abend zog der USV Draxler Mooskirchen nach. Beim bisher schwächsten Rückrundenteam in Eibiswald geriet die Bratschko-Elf in Rückstand, Hackl konnte aber noch vor der Pause ausgleichen. Torjäger Konrad schoss Mooskirchen in nach der Pause in Führung, in der 83. Minute erzielte Hackl sein zweites Tor - 3:1 für die Gäste. Zwei Minuten später musste Michael Pöschl mit gelb/rot vom Platz und in der Nachspielzeit gelang Eibiswald noch ein Treffer zum 2:3-Endstand. Mooskirchen liegt damit weiterhin nur einen Zähler hinter Bärnbach.

Auch der dritte Unterligaklub im Bunde, der FC Ligist, konnte nach drei Niederlagen en suite wieder voll punkten. Ranftl und Hötzl sorgten mit einem Doppelpack nach der Pause für eine 2:0-Führung in Gabersdorf. Den Hausherren gelang nur mehr der Anschlusstreffer. Wichtige Punkte für Ligist, die nun vier Zähler vor dem Tabellenschlusslicht Lannach liegen.

Gefällt mir