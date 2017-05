Vorläufige Auslosung für den WOCHE Steirer-Cup

05.05.2017, 10:07 Uhr

Die aktuelle Fußballsaison geht langsam in die Schlussphase, die neue Spielzeit wirft seine Schatten allerdings schon voraus.

So wurde kürzlich die erste Runde des WOCHE Steirercups für die Saison 2017/18 ausgelost - vorläufig jedoch, denn durch Neuanmeldungen sowie auf- und Abstieg können sich noch Kleinigkeiten, etwa der Zeitpunkt des Einstiegs ins Turnier der höherklassigen Vereine, ändern.Die 1. Runde ist für den 29. Juli geplant. Kainach trifft dabei auf Preding, Söding auf Groß St. Florian, Lankowitz auf Lannach, Stallhofen auf Bad Gams, Ligist auf Pitschgau und Edelschrott auf Stainz. Die weiteren Klubs steigen in Runde zwei ein, Oberliga, Landesliga und Regionalliga erst in Runde drei. Endgültig fixiert wird der Spielplan am 19. Juni.