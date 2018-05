Zwei Siege für den LTV Köflach

02.05.2018, 19:27 Uhr

Andreas Rois gewann in Frohnleiten, Elisabeth Smolle in Linz. Comeback von Obmann Stefan Mayer.

Obmann feierte Comeback

Smolle gewann Damenbewerb

Beim internationalen Mayr-Melnhof-Stadtlauf in Frohleiten warteten fünf und zehn Kilometer über den Hauptplatz durch den Volkshauspark entlang der Mur. Unter 341 Teilnehmern waren auch vier Mitglieder des LTV Köflach.Beim Hauptlauf lief Mario Klocker vom Wipfelwanderweglauf-Team vorne weg, nur Andi Rois vom LTV hängte sich an seine Fersen. Im Zielsprint war Rois nicht zu stoppen und gewann in 35:15 Minuten. Lokalmatador Michael Senft vom LTV wurde in 37:05 Minuten Fünfter. Abgerundet wurde das gute Ergebnis durch Vereinsobmann Stefan Mayer, der bei seinem Lauf-Comeback in 40:15 Minuten auf Rang 19 lief.In Linz startete Elisabeth Smolle vom LTV beim 30. Linzer 3-Brückenlauf teil und kämpfte gegen die große Hitze und den starken Gegenwind. Mit Erfolg, denn Smolle gewann die Damenwertung über 6,3 km.