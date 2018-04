„Zweistellige“ als Folge spielerischer Machtdemonstration

22.04.2018, 20:10 Uhr

1. Klasse West: USV Kainach – SC Stainz 2:11 (1:2).

Das kam selbst für eingefleischte Stainz-Fans überraschend. Die Kainacher, die im Herbst nach Platztausch in Stainz ein 3:3 ergatterten, waren nur eine Spielhälfte präsent. Sie mussten durch David Reisinger ein schnelles Tor (2.) verkraften, kamen aber durch einen Elfmeter von Stefan Beingrübl (13.) zum baldigen Ausgleich. Danach zeigten sie sich zwar kämpferisch, brachten aber – wohl der dünnen Personaldecke geschuldet - nach vorne kaum eine geordnete Aktion zustande. Umgekehrt agierten die Stainzer, die schöne Aktionen zeigten, denen aber ein Torerfolg trotz respektabler Chancen versagt blieb. Knapp vor der Pause machte Dino Kresinger (42.) dieser „Torsperre“ aber ein Ende.Was sich nach Wiederbeginn abspielte, werden sowohl die heimischen Zuschauer als auch die Stainzer Schlachtenbummler nicht so schnell vergessen. Vielleicht war es das Elfmetertor durch Markus Konrad (47.) unmittelbar nach der Pause, das die Heimischen einknicken ließ. In der Folge gaben Stefan Beingrübl & Co. – wie in den Spielen davor - nur mehr die Statisten, die sich ohne erkennbare Gegenwehr ihrem Schicksal ergaben. Die Folge waren Stainzer Tore am Fließband, die schließlich die Zweistelligkeit erreichten. Hier die weiteren Torschützen: Vasile Paul (3), Markus Konrad (2), Markus Haubenwallner, Dino Kresinger und der zurückgekehrte Edis Ljubijankic. Das „Ehrentor“ der zweiten Spielhälfte für Kainach erzielte Patrick Pongritz.