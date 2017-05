188 Arbeitslose weniger als im Vorjahr

10.05.2017, 10:06 Uhr

Im Bezirk Voitsberg sinkt die Arbeitslosigkeit weiter. Ende April waren noch 1.428 Personen arbeitslos.

Der sehr positive Trend am regionalen Arbeitsmarkt hält an. Wie schon im März (-14,3%) sank auch im April die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr deutlich, diesmal um 11,6%. Von der günstigen Entwicklung profitierten beide Geschlechter. So waren Ende April 1.428 Personen - um 188 weniger als im Vorjahr - arbeitslos gemeldet. Damit verminderte sich die Zahl der Arbeitslosen um 56 Frauen (-7,8%) und um 132 Männer (-14,6%). Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass die Arbeitslosigkeit bei den Unter-25-Jährigen um 22,6% gesunken ist und sich auch bei der Gruppe im Haupterwerbsalter (Über 25 bis 50 Jahre) ein Minus von 12,9% ergeben hat. Seit Frebruar sinkt auch die Arbeitslosigkeit bei den Über-50-Jährigen, wobei der Vorgemerktenstand mit 492 Personen immer noch sehr hoch ist.

Schwierige Vermittlung



Mehr Jobangebote

Aus statistischen Gründen bezieht sich die Arbeitslosenquote im Bezirk noch auf den März, da lag man bei 7,4% und damit um 1,2%-Punkte geringer als im Vorjahr. Die LIpizzanerheimat liegt um 0,5%-Punkte unter dem Steiermark-Durchschnitt von 7,9%. Im März standen insgesamt 20.443 Personen aus dem Bezirk in einem Beschäftigungsverhältnis, was verglichen mit dem Vorjahr eine Erhöhung von 1,5% bedeutet.Trotz der gesteigerten Nachfrage ist bei Vorliegen von Qualifizierungsdefiziten eine rasche Vermittlung noch immer sehr schwierig. "Wir vom AMS versuchen durch das Anbieten von fachlichen Schulungen diese Defizite zu beseitigen und damit die Chancen am Arbeitsmarkt zu erhöhen", sagt der Voitsberger AMS-Leiter Franz Hansbauer. Im April nahmen 358 Personen an einer vom AMS finanzierten Aus- oder Weiterbildung teil.Die Jobangebote von den regionalen Unternehmen erhöhten sich im Jahresvergleich von 260 auf 318 erhöht, wobei vor allem die Beschäftigungsangebote in der Produktion, im Bauwesen sowie im Gesundheits- und Sozialwesen gestiegen sind. Das Service für Unternehmen versucht durch zahlreiche Betriebsbesuche im Rahmen der "SFU-Tour 2017" zusätzlich Stellen zu lurkieren. Durch das Anbieten von sehr lukrativen Lohnkostensubventionen, vor allem für Über-50-Jährige, werden sowohl die heimischen Betriebe als auch die arbeitslosen Kundinnen und Kunden unterstützt und Arbeitsaufnahmen ermöglicht.