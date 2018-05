20 Jahre Ristorante Pizza Taxi in Köflach

02.05.2018, 08:28 Uhr

Die Familie Flecker ist vom Unteren Hauptplatz in Köflach nicht wegzudenken.

Das nennt man Tradition. Seit 20 Jahren vermitteln Werner Flecker und seine Familie Italien-Flair am Unteren Hauptplatz in Köflach. WKO-Regionalstellenobmann Peter Sükar und Bgm. Helmut LInhart gratulierten der Familie Flecker zu diesem Jubiläum ihres italienischen Restaurants, das eines der ersten Restaurants mit Pizzazustellung im Bezirk Voitsberg war. Die stimmungsvolle Einrichtung und das Wetter sorgen bei der Familie Flecker für Urlaubsflair. Werner Flecker ist seit jeher eine treibende Kraft in der Köflacher Wirtschaft.