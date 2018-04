AMS Tourbesuch im Gasthaus "Zur alten Post"

20.04.2018, 12:25 Uhr

Der Arbeitskräftemangel in der Gastronomie beschäftigt nicht nur die UnternehmerInnen selbst, sondern auch die Politik, die Wirtschaftskammer und das Arbeitsmarktservice. Mehrere GastwirtInnen des Bezirkes arbeiten schon seit einigen Monaten gemeinsam an einem Projekt, um die Situation zu verbessern. Auch das AMS will mit einem neuen Ansatz - Zertifizierte Kurzausbildungen in der Gastronomie - eine Verbesserung herbeiführen.Beim Tourbesuch wurden daher erste Ideen ausgetauscht und eine enge Kooperation zwischen AMS und regionalen Gastronomiebetrieben vereinbart!