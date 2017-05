AMS Voitsberg zu Gast bei Firma Mochart - Berufskunde aus erster Hand

15.05.2017, 07:04 Uhr

jede Möglichkeit, den Kontakt zu den heimischen Unternehmen zu intensivieren. Dies geschieht oft auf unterschiedliche Art und Weise. Manchmal werden die AMS UnternehmensberaterInnen direkt von DienstgeberInnen gebeten, vor Ort bei der Lösung von Problemen behilflich zu sein. Oftmals geht die Initiative aber auch vom AMS aus, um sich zum Beispiel berufskundliches Wissen aus erster Hand anzueignen.

Nachdem der Energiesektor in den letzten Jahren immer wieder neue Berufsbilder hervorgebracht hat, war es für die MitarbeiterInnen des AMS Voitsberg wichtig, auch in diesem Bereich das vorhandene berufskundliche Wissen zu erweitern. Dies geschah nun auf Einladung vonin Köflach. Dieist nicht nur seit über 20 Jahren verlässlicher Kooperationspartner des AMS, sondern für viele auch erster Ansprechpartner, wenn es um Heizungstechnik, Solarenergie oder Erdwärmeanlagen geht. Neben einer interessanten Firmenpräsentation und vielen nützlichen Informationen rund um das Thema Energie und Wasser, wurden von Alois Mochart sämtliche Fragen zum Thema Berufs- und Karrierechancen im Energiesektor, sowie Qualifikationsanforderungen an künftige MitarbeiterInnen beantwortet.„Es ist sehr erfreulich, dass das AMS Voitsberg allen BeraterInnen die Möglichkeit bietet, an solchen Firmenpräsentationen teilzunehmen um berufskundliches Wissen zu erweitern. In unserer schnelllebigen Zeit gibt es fast täglich neue Berufsbilder bzw. Chancen am Arbeitsmarkt. Man muss einfach Engagement zeigen, bereit für Neues sein und rechtzeitig über entsprechendes Know How verfügen!“ informiert Alois Mochart„Auch für uns ist es von größter Wichtigkeit, ständig am Ball zu bleiben, was neue Berufsbilder und Jobanforderungen betrifft“ erzählt. „Umso erfreulicher ist es, wenn Unternehmer wie Alois Mochart sich die Zeit nehmen, und uns Informationen aus erster Hand zukommen lassen, denn davon profitieren in weiterer Folge nicht nur die MitarbeiterInnen des AMS, sondern auch künftige BewerberInnen und andere Firmen der jeweiligen Branche!“ so Gratz weiter.