Aufatmen in Rosental - Charles Vögele bleibt vorerst erhalten

11.09.2018, 15:38 Uhr

GA Europe rretet einen Großteil der Bekleidungsketrte von Charles Vögele. Zehn Filialen müssen sofort zusperren.

Rosental bleibt offen

Der Münhcner Sanierungsexperte GA Europe rettet einen großen Teil der Bekleidungskette Chalres Vögele. Von den 102 Filialen sollen rund 75% erhalten bleiben, die meisten der 700 Arbeitsplätze bleiben damit erhalten. 25 bis 30 Filialen sollen in Österreich geschlossen werden, für 15 ist das Aus bereits fix.In der Steiermark betrifft dies die Filialen Lannach, Bad Radkersburg, Graz-Weinzödl, Mürzzuschlag, Graz-St. Peter und Vogau, in Kärnten Bahnhofstraße in Spittal, St. Veit/Glan und Wolfsberg. Aufatmen kann man in Rosental. Die Vögele-Filiale in der Einkaufswelt "Shopping Rosental" ist vom Aus vorerst nicht betroffen.