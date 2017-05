Berufsreifeprüfung und Lehre mit Matura am bfi Köflach

02.05.2017, 18:40 Uhr

Zwei bfi-Absolventinnen schlossen ihre Lehre mit Matura erfolgreich ab.

Im April wurden am bfi Köflach die Zeugnisse für die Maturaprüfungen in den Fächern Mathematik und Deutsch überreicht. Gleichzeitig durften sich zwei Teilnehmer ganz besonders freuen - sie schlossen mit den letzten Prüfungen ihre Berufsreifeprüfung/Lehre mit Matura ab und können jetzt neue Ziele in Angriff nehmen. Alles Gute dafür! Ein besonderer Dank gilt den Referentinnen DI Mag. Schrigi und Mag. Biernat.Start der nächsten BRP/Lehre mit Matura-Module am bfi Köflach ist ab September 2017. Infos unter Tel. 05 7270 7201 oder marianne.steirer@bfi-stmk.at, www.bfi-stmk.at.