Diplombuchhalterprüfung am bfi Köflach erfolgreich bestanden

11.05.2017, 13:53 Uhr

Alle Teilnehmer konnten sich über einen positiven Abschluss freuen

Im Herbst 2016 wurde das vielfältige Angebot des bfi Bildungszentrum Köflach um die sehr interessante und nachgefragte Diplomausbildung zur Buchhalter/in inklusive Buchhalterprüfung erweitert. Dieser Tage fand die akkreditierte Buchhaltungsprüfung dieser Ausbildung unter dem Vorsitz von Dr. Bretschneider-Hagenhofer statt. Die Prüfung bestand aus einem schriftlichen Teil, bestehend aus Buchhaltung, Recht, Kostenrechnung und Einnahmen-Ausgabenrechnung, weiters aus einem mündlichen Teil. Alle Teilnehmerinnen konnten sich über einen positiven Abschluss freuen. Mit dieser berufsbegleitenden Dipolomausbildung steht einer beruflichen Karriere als Buchhalter/in nichts mehr im Wege.

Tiefgehende Ausbildung

"Diese sehr in die Tiefe gehende Ausbildung vermittelt ein Expertenwissen in den Bereichen Buchhaltung, Kostenrechnung und Steuerrecht. Mit diesem Kurs hebt man sich von anderen Ausbildungen in diesem Bereich durch das vermittelte Fachwissen deutlich ab. Insofern ist man dann natürlich auch eine begehrte Person in der Wirtschaft, aber auch bei Steuerberatern. Des Weiteren kann diese Ausbildung auch der erste Schritt in die Selbständigkeit sein", meinte der fachliche Leiter und Referent Gernot Rieger, selbst auch selbständiger Bilanzbuchhalter und Unternehmensberater.Der Buchhalter/innen-Lehrgang vermittelt eine umfassende praxisnahe Ausbildung für eine Tätikeit als Buchhalter/in und man wird optimal auf die Buchhalter/innenprüfung vorbereitet. Der Vorteil: Das bfi bietet von der Behörde für Bilanzbuchhaltungsberufe exakte akkreditierte schriftliche und mündliche Prüfungen an. Nächster Start dieser Ausbildung am bfi Köflach: 18. September 2017 bis 7. März 2018 berufsbegleitend. Voraussetzung: Buchhaltung Kompakt und/oder HAK-Abschluss. Infos unter www.bfi-stmk.at.