Hausmesse mit Verlosung

12.05.2017, 10:16 Uhr

Der Hauptpreis ist eine Reise nach Dubai im Wert von 4.000 Euro.

SÖDING-ST. JOHANN. Bereits zum zweiten Mal lädt die Fa. Schadler Bau am Freitag, dem 19. Mai, und Samstag, dem 20. Mai, zur großen Hausmesse nach Söding ein. Bei einem großen Gewinnspiel besteht die Möglichkeit, eine Reise nach Dubai im Wert von 4.000 Euro zu gewinnen. Es erwarten Sie jede Menge an interessanten Preisen. Der Start des Informationsangebots von 20 Partnerbetrieben aus dem Bezirk Voitsberg ist an beiden Tagen um 9 Uhr. Am Samstag gastiert von 10 bis 15 Uhr Zauberkünstler Christoph Kulmer, von 11 bis 14 Uhr sorgt Pippi Ringelstrumpf mit Kinderanimation für strahlende Kinderaugen. Um 14 Uhr kommt es zur Schätzspiel-Verlosung und um 15 Uhr findet die große Hauptverlosung statt. Moderator der Hausmesse ist Manfred Hostnik.Das Spezialgebiet des Schadler Bau-Teams liegt in der Verarbeitung von Planziegeln. Das Leistungsspektrum reicht von Planung, Energieausweis, Rohbau, Ausbau und Sanierungen bis hin zum schlüsselfertigen Haus. Ein weiteres Spezialgebiet ist die Badezimmer-Komplettsanierung, bei der Kunden alles aus einer Hand bekommen. Es gibt eine Ansprechperson, die dem Kunden alle Wege abnimmt und alle Handwerker aufeinander abstimmt. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind qualifizierte Fachkräfte mit einem hohen Maß an Know-how. Schadler Bau steht für Flexibilität, Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und Sauberkeit.