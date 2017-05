Leistungsschau: Erfolg auf allen Linien

04.05.2017, 18:36 Uhr

Hochkarätiger Besuch bei der Leistungsschau mit vielen neuen Attraktionen

Nach fast 50 Jahren hat sich die Leistungsschau 2015 neu erfunden. Vom 28. April bis 1. Mai ging die gelaunchte Leistungsschau in die dritte Runde. Neben vielen bekannten Gesichtern sorgten 16 neue Aussteller für frischen Wind am Areal Volksheim und in der Sporthalle Köflach.Zur Eröffnung gab es eine Autodrom-Challenge, hier haben zahlreiche Ehrengäste Platz genommen. Am Samstag Vormittag bekam Köflach hochkarätigen Besuch von der neuen Landesrätin für Wirtschft, Tourismus, Wissenschaft und Europa, Barbara Eibinger-Miedl. Am Nachmittag stattete sogar Verteidigungs- und Sportminister Hans Peter Doskozil der Leistungsschau einen Besuch ab.

Neue Attraktionen

Heuer gab es erstmals einen eigenen Platz für die Gesundheit. Hier zeigten die Betriebe, wie man es einfach schafft, sein Leben leichter zu machen, wie man effektiv bewegt und gut ernährt und so voller Energie durch den stressigen Alltag kommt. Bei Bushido X wagten viele einen Selbstversuch in Sachen körperlicher und geistiger Fitness und schnupperten in die Kampfkunst und Selbstverteidigung hinein.Am Samstag gab es ein Schaukochen bei Wohnraumplaner Andreas Schriebl und am Sonntag sendete Radio West sein Frühschoppen mit Werner Blumauer live. In den Autowelten waren 18 Marken vertreten. Die Kids-Zone war heuer 200 Quadratmeter groß und bot vom Kinderschminken über Basteln, Verkleiden und Experimentieren bis hin zur Märchenstunde alles, was das Kinderherz begehrte. Die "villa hafner" und der KinderSichereBeirk hatten auch viel im Gepäck. von der Polizei gab es wertvolle Tipps rund um die Gefahren aus dem Netz und das Dog-Center voitsberg war ebenfalls zu Gast. Im NSG-Tonstudio konnte man seinen Lieblings-Song professionell einsingen, bei Westcom wurden Smartphones mittels Nanotechnologie versiegelt und bei Schlatzer Reisen konnte man in einen Luxus-Reisebus einsteigen. Das Team von Strommer Installationen präsentierte das erste mobile Bad der Steiermark und stark vertreten waren auch die neuesten Rasenmähroboter.Alles in allem: Die Leistungsschau 2017 war ein großer Erfolg auf allen Linien. Volles Haus, unterhaltsames Rahmenprogramm, motivierte Aussteller, begeisterte Besucher, beste Stimmung und mehr als zufriedene Organisatoren.