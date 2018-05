Nach 23 Jahren erstrahlt das JUFA-Hotel in neuem Glanz

04.05.2018, 12:36 Uhr

Mit einem Tag der offenen Tür eröffnete das JUFA-Hotel Maria Lankowitz nach dem Umbau.

Familienfest im JUFA-Hotel

Neue Zimmer

Vor wenigen Tagen war JUFA-Vorstand Gerhard Wendl noch bei der Eröffnung des neuen JUFA-Hotels in Hamburg unweit der Elbphilharmonie, das ingesamt 60. in vier Ländern. Vor 23 Jahren entstand in Maria Lankowitz dask zweite JUFA und daher liegt die Weststeiermark Wendl sehr am Herzen. "Der damalige Bgm. Hubert Scheer hat mir den Platz gezeigt, wo wir das JUFA bauen können. In diesen 23 Jahren hatte Maria Lankowitz 350.000 Nächtigungen und jetzt wurde es Zeit, in dieses Haus wieder zu investieren und einen Schritt nach vorne zu machen."Dass dieser Schritt gelungen ist, davon überzeugten sich LAbg. Karl Petinger, die Bgm. Kurt Riemer und Helmut Linhart, Tourismusverband-Obmann Adi Kern und Therme NOVA-GF Günter Riedenbauer. Der Kindergarten und die Volksschule Maria Lankowitz stellten sich mit Musikständchen ein, bevor zum Tag der offenen Tür inklusive Familien-Spielefest plus einer Verlosung eines JUFA-Urlaubs geladen wurde.Seit zwölf Jahren schaukelt Monika Heinrich das JUFA Maria Lankowitz, seit elf Jahren ist Klaus Rosker Küchenchef. Daher schenkte JUFA-Aufsichtsratsvorsitzender Horst Freiberger den beiden ein Gästebuch.Bei einem Rundgang durchs "neue" JUFA-Hotel punktete die Neugestaltung des Restaurantbereichs und der Lobby sowie die neu gestalteten Zimmer. Einige wurden umgestaltet, einige sind komplett neu. Und Heinrich lobte den regionalen Shop und ihre kulinarischen Partner aus Maria Lankowitz und Mooskirchen.