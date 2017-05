Nachwuchs-Technikerinnen unter Strom

08.05.2017, 19:26 Uhr

Das Projekt Girls´Day Mini führte 30 junge Damen des Kindergartens Stallhofen ins Verbund-Kraftwerk Arnstein.

Das Projekt Girls´Day Mini wurde entwickelt, um Mädchen bereits im Kindergarten die Beschäftigung mit naturwissenschaftlichen Phänomenen und technischen Fragestellungen zu ermöglichen. Am diesjährigen Aktionstag, der Ende April stattfand, hatten junge Mädchen die Gelegenheit, ihrer Neugierde in den verschiedenen Institutionen, Museen, Universitäten und Labros freien Lauf zu lassen. Die einzige diesbzügliche Veranstaltung in der Steiermark wurde vom Energieforum Lipizzanerheimat im Verbund-Kraftwerk Arnstein organisiert.

Kindergarten Stallhofen

Und so konnten im Lerngarten Strom 30 junge Damen des Kindergartens Stallhofen mit Franziska und Rudolf Schwarz zahlreiche spannende Experimente durchführen. die Nachwuchs-Technikerinnen bekamen Stofftücher und Luftballons sowie Trinkhalme in die Hand. Durch Reibung mit dem Tuch wurden die Ballons und Halme elektrisch aufgeladen und blieben in der Folge an Wänden und Gewand hängen. Weiters konnten die Mädchen ihre handwerkliche Fertigkeit beim Basteln mit der tanzenden Schere unter Beweis stellen und zeigten auch beim Umgang mit dem Flying Stick große Geschicklichkeit.Für eine Nachhaltigkeit des Aktionstages wurde das Buch "Mein Berufe-ABC" für Kinder erstellt. Nach einer Jause konnte Rudolf Schwarz noch ein von Bundesministerin Rendi-Wagner unterfertigtes Teilnahme-Zertifikat überreichen.