08.05.2017, 14:48 Uhr

Am 2. Mai eröffnete Sabine Jantscher ihre neue Boutique.

Ein Troll in Köflach, genauer gesagt ein "Taschentroll". Sabine Jantscher eröffnete am 2. Mai ihre neue Boutique in der Köflacher Stadtpassage, die Stadtregierung mit Bgm. Helmut Linhart an der Spitze gratulierte. Jantscher bietet Schultaschen, Rucksäcke, Handtaschen, Geldbörsen uvm. an.