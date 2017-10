Preis der Region - Voitsberg-Jury tagte

17.10.2017, 21:29 Uhr

Acht Jurymitglieder erstellten nach einem Kriterienkatalog ein Ranking. Dieses fließt mit 50% ins Endergebnis ein - die übrigen 50% entschieden die Leser.

Kriterienkatalog

Im Voitsberger WOCHE-Büro am Hauptplatz trafen sich acht Jurymitglieder, um ein Ranking für den Unternehmerpreis zu erstellen. WOCHE-Geschäftsstellenleiter Harald Almer begrüßte WKO-Regionalstellenleiter Gerhard Streit, BH Hannes Peißl, AMS-Leiter Franz Hausbauer, AK-Regionalstellenleiter Ewald Pfeifer, EU-Regionalmanagerin Elfriede Pfeifenberger, Hannes Buchhauser, den Bezirksobmann der Jungen Wirtschaft, und Handel-Spartensprecherin Michaela Schramm-Waidacher.Diese acht waren sich in knapp einer Stunde einig und erstellten ein Ranking der zehn Finalisten. Dieses Ranking zählt zu 50%, die anderen 50% macht das Ergebnis des Leser-Votings der letzten Wochen aus. Am 15. November wird der Preis im Styria-Tower in Graz verliehen. Nach der Jurysitzung gab es noch eine Nachbesprechung beim Voitsberger Gasthaus "Zur Alten Post" von Manfred Prettenthaler.