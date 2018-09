Spatenstich für Fachmarktzentrum und zwei Unternehmen auf den ÖDK-Gründen

18.09.2018, 18:12 Uhr

Jetzt geht´s los! Das neue Fachmarktzentrum, das Autohaus Scheer und Dach Altenburger starten mit den Arbeiten.

Fachmarktzentrum

September 2019

Start im Mai

"Geht denn da nichts weiter, wurde ich noch in der Vorwoche gefragt", sagte der Voitsberger Bgm. Ernst Meixner zur Begrüßung. "Ich kann nur sagen: Jetzt geht´s los!" Am Dienstag Nachmittag wurde zum Spatenstich auf die ehemaligen ÖDK-Gründe geladen. Die Bauarbeiten für das neue Fachmarkzentrum sind ebenso bereits gestartet wie die Arbeiten zur Errichtung der neuen Gebäude von Autohaus Scheer und Dach-Altenburger. "Wenn Baufahrzeuge fahren, ist das immer ein Zeichen des Aufbruchs", ergänzte der Bärnbacher Bgm. Bernd Osprian. WKO-Obmann Peter Sükar gratulierte allen Invstoren zu einer der hochwertigsten Flächen im ganzen Bezirk. Gernot Thürschweller und Rudi Reicher von der VGI freuten sich dass der Start gelungen und die Straße fertig ist. "Die neue Brücke wird am 4. Oktober asphaltiert, dann überlegen wir, die Straße für den Verkehr vorzeitig freizugeben", so Thürschweller.Rund zwölf Millionen Euro werden in das neue Fachmarktzentrum investiert. Mehr als zwei Drittel der zwölf Einheiten sind bereits fix vermietet. Die Fertigstellung ist für den Sommer 2019 geplant, die Dachgleiche sollte zu Weihnachten dieses Jahres erreicht sein. Einige Mieter im neuen Fachmarktzentrum sind bereits bekannt: Eine neue Bipa-Filiale wird kommer, das Modegeschäft C&A lässt sich hier nieder, dazu kommt eine Filiale von Deichmann Schuhe. Auch der Diskonter Tedi ist Mieter im Fachmarktzentrum. An Spitzenzeiten werden 30 bis 40 Arbeiter auf der Baustelle sein, die Volksbank Steiermark ist Finanzierungspartner der Errichterfirma MID sowie auch der VGI.Markus Scheer plant die Eröffnung seines Autohauses im September 2019. Neben einem großen Gebäude mit einem 600 Quadratmeter großen Schauraum wird es ein Reifenlager, eine Werkstatt und Platz für Gebrauchtwagen geben. Eine eigene Prüfstraße hat Scheer, der die Marken Renault, Dacia, Alfa Romeo und Jeep vertritt, ebenso in Planung, außerdem eine E-Tankstelle und eine Photovoltaikanlage.Dach Altenburger dürfte als erstes fertig sein, wenn alles nach Plan läuft, denn Raimund Schwab will bereits im Mai 2019 aufpserren. Auf der 5.200 Quadratmeter großen Fläche kommen eine Lagerhalle, ein zweigeschossiges Bürogebäute, parkplätze und eine Werkstatt. "Wir suchen derzeit Mitarbeiter, weil wir unseren Stand um fünf bis zehn Leute vergrößern."Insgesamt rechnen Meixner und Osprian mit rund 100 neuen Mitarbeitern auf den ÖDK-Flächen. "65.000 Quadratmeter sind verkauft, Straßen und Hochwasserschutz verschlangen zusätzliche 15.000 Quadratmeter. Zwei Drittel der Flächen sind noch zu haben, wobei wir mit einem weiteren Interessenten bereits mündlich einig sein, jetzt werden die Verträge geprüft", so Gernot Thürschweller.