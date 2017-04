Taschentroll „steckt alle in die Tasche“

27.04.2017, 07:48 Uhr

, Geschäftsführerin derhat vor kurzem Ihre Leidenschaft für Marken-Handtaschen zum Beruf gemacht und verkauft diese nun erfolgreich weltweit über Ihr Online-Portal www.taschentroll.at Aufgrund der enormen Kundenanfragen war es bereits nach kurzer Zeit erforderlich, sich auf die Suche nach einem/einer MitarbeiterIn zu machen. Aus diesem Grund hat Fr. Jantscher umgehend den Kontakt zum AMS Voitsberg gesucht. Gemeinsam mit dem Service für Unternehmen wurde ein entsprechendes Stelleninserat erstellt und man machte sich gemeinsam auf die Suche nach adäquaten BewerberInnen mit Interesse für Mode und Verkauf.

Schon nach wenigen Tagen gab es erfreulicherweise dermaßen viele Anfragen, dass die laufenden Bewerbungsgespräche den verfügbaren zeitlichen Rahmen von Fr. Jantscher bei weitem gesprengt hätten. Erneut suchte die Unternehmerin daher den Kontakt zum AMS und gemeinsam mit Ihrem zuständigen Unternehmensberater, Roger Vogel , wurde kurzfristig eine Jobbörse veranstaltet, bei der Fr. Jantscher ihr Unternehmen präsentieren und an einem Vormittag mit allen BewerberInnen Gespräche führen konnte.„Die Kooperation mit dem Service für Unternehmen war absolut unkompliziert und sehr zufriedenstellend. Die Freischaltung meines Stelleninserates bzw. erste Bewerbervorschläge des AMS erfolgten noch am selben Tag. Auch die kurzfristige Inanspruchnahme von Räumlichkeiten im AMS Voitsberg für Bewerbungsgespräche sowie die Möglichkeit, eine Jobbörse durchzuführen muss ausdrücklich gelobt werden. Für mich als Jungunternehmerin ist es wichtig, nicht nur im Ein- und Verkauf mit renommierten PartnerInnen zu kooperieren – auch in Personalfragen bedarf es hin und wieder professioneller Hilfe!“ informiert Claudia Jantscher.„Mit dem online Vertrieb von Mode und Taschen hat Fr. Jantscher mit Ihrem Unternehmen „Taschentroll“ anscheinend einen Volltreffer gelandet. Es gibt nicht immer Stelleninserate, auf die man dermaßen viel positive Resonanz erhält. Der Vertrieb von Markenartikeln – angefangen von Fossil bis Greenland - dürfte aber den Zeitgeist getroffen haben – daher war es nicht schwierig, ausreichend TeilnehmerInnen für eine Jobbörse zu finden“ erklärtWenn auch Sie Personalbedarf oder Fragen zu Fördermöglichkeiten haben, kontaktieren Sie das Service für Unternehmen des AMS Voitsberg.Sie erreichen uns unter 03142/21737 oder per Mail sfu.voitsberg@ams.at