Unternehmerin des Jahres - Kipperer auf Platz drei

07.10.2017, 09:40 Uhr

Sattlermeisterin Katja Kipperer wurde in der Kategorie "Start Up - Neugründung" im WKO-Europasaal geehrt.

Großes Engagement

Frau in der Wirtschaft Steiermark holte bereits zum dritten Mal die geballte steirische Frauenpower auf dei große Bühne des Europasaals der Wirtschaftskammer Steiermark und kürte vor 200 Gätstenin vier Kategorien die "Steirische Unternehmerin 2017". Katja Kipperer aus Voitsberg gewann den dritten Platz in der Kategorie "Start Up - Neugründung".Bezirksvorsitzende Riki Vogl und Michaela Schramm-Waidacher sowie Junge Wirtschaft-Vorsitzender Hannes Buchhauser gratulierten mit WKO-Vizepräsident Andreas Herz. Wie wichtig das Engagement der Chefinnen ist, betonte Herz: "Dass immer mehr Gründungen von Frauen getätigt werden, ist erfreulich, denn der Schritt in die Selbstständigkeit ist auch der beste Weg zu mehr Gleichstellung. Allein in den vergangenen fünf Jahren betrug das Plus hier knapp 20 Prozent.