Am Sonntag, 3. Juli, findet heuer der erste Aktionstag der beliebten Familienaktion „Reiseziel Museum“ statt.

Heuer können insgesamt 51 Museen in Vorarlberg, Liechtenstein und im Kanton St. Gallen von Kindern mit ihren Familien besucht werden. Weitere Aktionstage sind für August und September vorgesehen.

Viel erleben und entdecken lässt sich im Rahmen der Aktionstage „Reiseziel Museum“. Der Erfolg der Erlebnistage macht für Landesstatthalterhin Schöbi-Fink sichtbar, „wie attraktiv die Vorarlberger, Liechtensteiner und St. Galler Museen als Ausflugsziele sind.“ Die Aktion „Reiseziel Museum“ geht heuer bereits in die 15. Runde. Kinder und ihre Familien erwartet an den Sonntagen 3. Juli, 7. August und 4. September wieder ein spannendes und erlebnisreiches Familienprogramm in insgesamt 51 Museen.

An diesen Tagen öffnen die teilnehmenden Museen in Vorarlberg, Liechtenstein und im Kanton St. Gallen erneut ihre Türen und machen die Museumslandschaft mit unterhaltsamen Familienprogrammen erlebbar. Die Kinder, Eltern und Großeltern begeben sich dabei auf eine Erkundungstour durch die Museen. Denn die vielfältige Kulturlandschaft der Dreiländer-Region hat ganz besondere Schätze zu bieten. Selbst die Reise zum Museum kann aufregend sein, denn an ausgewählten Orten gibt es auf dem Weg zum Museum bereits einiges zu erleben. Zudem ist die Anreise mit Bus und Bahn in Liechtenstein und Vorarlberg kostenlos.

Mit einem Eintrittspreis von nur einem Euro beziehungsweise einem Schweizer Franken pro Person und Museum (für Vorarlberger Familien mit dem Vorarl-

berger Familienpass), wird somit ein kostengünstiges Angebot geschaffen, welches die Familien bewusst entlasten soll.

Weiterführende Informationen: vorarlberg.at/-/reiseziel-museum, alle Programme sind unter www.reiseziel-museum.com und in der Familienpass-App zu finden.

Offener Sonntag im Rohnerhaus

Das Privatmuseum im Rohnerhaus (Kirchstrasse 14, Lauterach)

hat am kommenden Sonntag, 3. Juli, von 10. 30 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet.