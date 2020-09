In vielen Gesprächen in den letzten Wochen und Monaten mit der Familie, Freunden und Kollegen stellt sich für die derzeitige Situation ganz klar ein gemeinsamer Nenner heraus: Unsicherheit.

Unsicherheit ist per Definition ein Mangel an Sicherheit. Man hat also etwas verloren, das den Alltag mitbestimmt und mit diesem Mitschwingen von Sicherheit ist es auch möglich ist, etwas aufzubauen. Zum Beispiel Vertrauen, Planung, Selbstbewusstsein – all diese Faktoren sind nur möglich, wenn eine gewisse Sicherheit vorhanden ist.

Wird dieses Mitschwingen ersetzt mit einer gewissen Unsicherheit, dann beginnen plötzlich viele Konstrukte zu schwanken. Meist sind das individuelle Konstrukte können aber auch kollektive sein. Von der individuellen Unsicherheit des Jobverlusts bis hin zur kollektiven Unsicherheit des Freiheitsentzugs. Damit ist nicht eine Gefängnisstrafe gemeint, sondern die derzeit eingeschränkten demokratischen Rechte. Es ist zumindest ein Gefühl, von dem sich viele betroffen fühlen. Dies bewegt derzeit viele dazu, das Demonstrationsrecht zu nutzen, und damit, ihren Unmut kollektiv zu zeigen. Dabei werden absichtlich Regeln der „Coronabekämpfung“ wie Maskenpflicht und Abstandhalten missachtet. Auf Kosten von wem?

Knapp 40.000 Menschen sind vergangenen Samstag in Berlin auf die Straßen gegangen, um für ihre demokratischen Rechte zu demonstrieren. Erstaunlich dabei ist, dass diese Menschen aus allen Gesellschaftsschichten, aus allen politischen Richtungen kommen und daher eine Masse darstellen, die sich de facto so im Alltag der Sicherheit nie treffen würde.

Was haben diese Menschen aber alle gemeinsam? Auf den ersten Blick nichts. Nur ihre Forderung nach mehr demokratischer Freiheit, mehr Volkssouveränität und so weiter. Ihre eigenen Grundprinzipien sind aber weiterhin völlig verschieden. Von Links- und Rechtsextremisten, Verschwörungstheoretikern und Trittbrettfahrern ist alles vertreten. Auch bei ihnen ist der gleiche Nenner wohl das Gefühl der Unsicherheit. Dieses Gefühl ist das eigentliche Virus, das sich mittlerweile weltweit rasend schnell verbreitet. Und was bewirkt Unsicherheit bei uns Menschen, wenn wir in die Vergangenheit blicken? Wir werden extrem empfänglich für falsche Sicherheiten. Strömungen, Gedankenkonstrukte und Meinungen, die in sicheren Zeiten keine oder nur wenig Gehör finden, sind in unsicheren Zeiten der ideale Nährboden für Verschwörungstheorien. Unsicherheit ist ein schlechter Ratgeber.

Darum sollten Verantwortliche in allen Bereichen, angefangen im Job, in Ausbildungseinrichtungen und vor allem die Regierungsverantwortlichen alles Erdenkliche tun, dass allen diese Grundschwingung an Unsicherheit zumindest ansatzweise genommen wird. Dies wird sicherlich nicht in allen Bereichen funktionieren und gelingen. Nur eines sollte tunlichst vermieden werden: Unsicherheit noch mehr zu schüren. Dieses Feuer brennt bereits und daraus sollte kein Flächenbrand werden. Weltweit scheint dieses Feuer unter Kontrolle zu sein. Noch.

Vor dem Virus Unsicherheit gibt es nur eine vernünftige Impfung: Fakten, Klarheit und damit Sicherheit schaffen. Vielleicht sind wir an einem Punkt angelangt, an dem wir alle das Gefühl haben, dass die Welt egoistischer geworden ist und die Verantwortung eigener Gedanken und des eigenen Handelns wenig Konsequenzen hat. Mag sein, aber dennoch sehnen wir uns nach einer validen Umgebung, Kontinuität und Geborgenheit, kurz gesagt: nach Sicherheit.