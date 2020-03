Pressekonferenz der Landesregierung zum ersten COVID-19 Fall in Vorarlberg

Es handelt sich um einen jungen Mann aus Mellau (Jg. 1990). Er hat einen zweiten Wohnsitz in Wien und ist am Sonntag von Wien nach Vorarlberg mit den Zug zurück gereist. Landehauptmann Wallner geht davon aus, dass er sich in Wien angesteckt hat. Es geht dem jungen Mann soweit gut. Er ist in einem guten Allgemeinzustand und auf dem Weg ins Spital nach Hohenems. Weil die Mutter des Erkrankten, die Lehrerein in Mellau ist, schon erste Symptome gezeigt hat, wurden Proben von ihr entnommen. Die Eltern und der Direktor der Schule werden schon heute Abend informiert. Verläuft der Test der Mutter positiv, werden die Kinder und Lehrer für 14 Tage abgesondert. Der Test der Mutter wird morgen vorliegen.