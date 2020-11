Nicht alle abgesagt, aber mit vielen Einschränkungen

Zahlreiche Orte haben sich entschieden, dieses Jahr keinen Weihnachtsmarkt im herkömmlichen Sinn zu veranstalten. Bis 30. November können aufgrund der aktuellen Covid-19-Maßnahmen keine Advent- und andere Themenmärkte stattfinden. Danach wird die Situation neu beurteilt.

Überall gilt Maskenpflicht

Maskenpflicht gilt auf allen Adventveranstaltungen

Foto: pixabay

hochgeladen von Christian Marold

Es werden keine Weihnachtsmärkte wie früher sein. Es wird weniger Stände geben und nur ein eingeschränktes gastronomisches Angebot, wenn überhaupt. Maskenpflicht gilt überall. Damit die Besucher mehr Abstand halten können, wird es zum Beispiel in Bregenz, Feldkirch und Bludenz nur Stände mit Kunsthandwerk und anderen Produkten geben. Speisen und Getränke werden nur in den Winter-Gastgärten der Innenstadtlokale angeboten, teilweise auch gar nicht.

Adventsstimmung in Bregenz

Weihnachten Bregenz

Foto: Udo Mittelberger

hochgeladen von Christian Marold

In Bregenz werden Kreativstände aufgebaut, allerdings mit mehr Abstand und ohne Bewirtung.

Ob das traditionelle Weihnachtsschiff zwischen Lindau und Bregenz im Dezember fahren wird, ist noch offen.

Virtueller Markt in Dornbirn

Am Dornbirner Marktplatz war 2019 der Advent noch etwas anders.

Foto: Matthias Rhomberg

hochgeladen von Christian Marold

Dornbirn hat seinen traditionellen Christkindlemarkt abgesagt. Die Einkaufsstadt mit rund 600 Geschäften lädt dennoch zum Weihnachtsbummel ein. Zudem ist ein virtueller Markt mit allen Kunsthandwerkern und Händlern geplant, die dieses Jahr am Marktplatz zu Gast gewesen wären.

Covid-19: Feldkircher Blosengelmarkt abgesagt

Ein etwas anderer Advent in Feldkirch

Foto: Magdalena Türtscher

hochgeladen von Christian Marold

Der traditionelle “Blosengelmarkt" in Feldkirch musste abgesagt werden. Auch der Adventsmarkt im Dorfzentrum von Schwarzenberg findet dieses Jahr nicht statt. Eine Adventausstellung sowie ein Adventkonzert stehen aber derzeit noch auf dem Weihnachtsprogramm.

Der Hohenemser Christkindlemarkt am Sonntag, den 2. Dezember, auf dem Schlossplatz soll stattfinden. Neben Kunsthandwerk und Gastronomie ist auch der Besuch des Nikolauses geplant.

Hohenemser Weihnachtsmarkt

Foto: Stadt Hohenems

hochgeladen von Christian Marold

Walser Weihnachtsweg

Walser Weihnachtsweg

Foto: Dominik Berchthold

hochgeladen von Christian Marold

Im Kleinwalsertal wird in der ersten Adventwoche der Walser Weihnachtsweg mit weihnachtlichen Weisen und Geschichten eröffnet. In der zweiten Adventwoche ist ein Weihnachstsmarkt auf dem Dorfplatz in Hirschegg geplant.

Der Montafoner Winterzauber verzichtet auf Märkte und Großveranstaltungen. Stattdessen sind Adventspaziergänge, ein Charity-Abend mit Markus Wolfahrt und andere Konzerte geplant. Der Schruser Wiahnachtsmarkt soll ab 10. Dezember mit weihnachtlich geschmückten Ständen stattfinden.