Mann kam aus Südtirol zurück

In Vorarlberg gibt es einen zweiten Coronavirus-Fall, berichtet die Landessanitätsdirektion. Somit verzeichnet Vorarlberg den zweiten positiven Fall. Es handelt sich dabei um einen 49-jährigen Mann aus Dornbirn.

Der Mann hat sich vor kurzem in Südtirol aufgehalten. Er und seine Familie befinden sich bereits in häuslicher Isolation. Die Erhebung der Kontaktpersonen ist in vollem Gang, berichtet die Sanitätsdirektion.

Der Erkrankte hatte die Gesundheitshotline 1450 kontaktiert und wurde daraufhin getestet. Am Donnerstag wurde der erste Coronavirus-Fall in Vorarlberg bekanntgegeben. Ein 30-jähriger Mann aus Mellau war positiv getestet worden – mehr dazu in Erster Coronavirus-Fall in Vorarlberg bestätigt

In Vorarlberg sind bisher 113 Verdachtsfälle aufgetreten, davon wurden 102 negativ getestet, zwei positiv und neun sind noch in Abklärung.