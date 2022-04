Landesregierung gewährt 73 Gemeinden zusätzliche Beiträge für im Vorjahr angefallene Personalausgaben im Bereich Kindergarten

Um der jungen Generation in Vorarlberg einen guten Start in die Bildungslaufbahn zu ermöglichen, wenden Land und Gemeinden Jahr für Jahr enorme Mittel für den Erhalt und weiteren Ausbau der elementarpädagogischen Angebote auf. Dabei fällt dem pädagogischen Personal eine Schlüsselrolle zu. Speziell für kleinere, finanziell weniger stark ausgestattete Gemeinden stellen die Ausgaben in dem Bereich eine erhebliche Belastung dar. Diesen Gemeinden greift das Land mit zusätzlichen Beiträgen finanziell unter die Arme. „Heuer profitieren 73 der insgesamt 96 Vorarlberger Gemeinden davon“, berichten Landeshauptmann Markus Wallner und die ressortzuständige Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink.

Unterdurchschnittliche Finanzkraft

Die bewilligten „besonderen Bedarfszuweisungen“ gehen an Vorarlberger Gemeinden, die eine unterdurchschnittliche Finanzkraft vorweisen. Die konkrete Fördersatzhöhe pro Kommune richtet sich nach der Gemeindegröße und der Finanzkraftkopfquote. Jährlich geht diese zusätzliche Hilfestellung an etwa drei Viertel der heimischen Gemeinden. Die finanzielle Belastung lasse sich damit ein Stück weit abfedern, bekräftigt Landeshauptmann Wallner: „Es werden die Gemeindekassen entlastet und gleichzeitig in enger Partnerschaft gut ausgebaute und qualitativ hochwertige Betreuungsangebote realisiert“.

Seinen Dank richtet der Landeshauptmann zusammen mit Landesstatthalterin Schöbi-Fink an die engagierten Mitarbeitenden in den elementarpädagogischen Einrichtungen, die auch und gerade in Zeiten von Corona deutlich mehr leisten als die Beaufsichtigung der Kinder. Wertschätzung, Vertrauen und Sensibilität gegenüber Kindern und Eltern sind als Basis für die individuelle Bildungsbegleitung gefragt. Und durch die Tatsache, dass im Umgang mit den Kleinsten die gängigen Covid-Hygienerichtlinien nur bedingt umgesetzt werden können, war das Personal in den zurückliegenden Monaten vor große Herausforderungen gestellt.

Zahlen

Im Rahmen der jetzt genehmigten Landesunterstützung werden 73 Vorarlberger Gemeinden für den Kindergarten-Personalaufwand 2021 in Summe über 5,5 Millionen Euro überwiesen.

Laut vorläufiger Zahlen der Kindertagesheimstatistik 2021/22 gibt es in Vorarlberg 255 Kindergärten, in denen insgesamt 10.459 Kinder betreut werden. Dabei werden die Kinder von 1.268 Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen sowie von 830 Kindergartenassistentinnen und -assistenten unterstützt und begleitet.