Die unter dem Namen Nuala Hawk in der schreibenden Zunft agierende, 26-jährige Erotikautorin, erzählt in der 234. Folge über ihren neuen Roman "Kobalee" sowie über die Grenze von Erotik und Pornografie. Die engagierte Klostertalerin ist in der Szene keine Unbekannte in diesem Genre und hat bereits weitere Erotikromane in Vorbereitung.

Zu sehen ab Dienstag, 19. April 2022 bei LÄNDLE TV, VOL.AT, meinbezirk.at, in allen Vorarlberger-, Magenta- und A1 Netzen österreichweit, via Satellit auf R9 bundesweit sowie permanent abrufbar über Social Media und im Ländle-TV-YouTube-Kanal.