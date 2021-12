Der Holiday-Ninja-Pass bringt sichere Ferien für in- und ausländische Kinder und Jugendliche zwischen 12 bis 15 Jahren

Für Personen ab 12 Jahren ohne vollständiger Impfung oder Genesungsnachweis gilt der Holiday-Ninja-Pass als offiziell anerkannter 2G-Nachweis.

Beim „Holiday-Ninja-Passes“ handelt es sich um eine Erweiterung des bestens bewährten „Ninja-Passes“, einem Corona-Testpass für Schüler, der als Zutritts-Nachweis für alle Bereiche gilt, in denen Kinder und Jugendliche ein negatives Testergebnis vorlegen müssen. Analog der Regelung beim „Ninja-Pass“ zu Schulzeiten beträgt die Gültigkeitsdauer für Antigentests 48 Stunden und für PCR-Tests 72 Stunden.

Testintervalle müssen eingehalten werden

Ausschlaggebend für die Gleichstellung mit einem 2G-Nachweis an sieben Tagen ist, dass während der ersten fünf Tage stets ein gültiges Testergebnis vorliegt. Durch die Durchführung dieser seriellen Testungen ist der Holiday-Ninja-Pass auch am Tag 6 und 7 ohne weiteren Testnachweis gültig.



Der Holiday-Ninja-Pass ist einem 2G-Nachweis in Österreich gleichgestellt, wenn:

von Tag 1 bis Tag 5 stets ein gültiger negativer Testnachweis vorliegt;

grundsätzlich mindestens 2 Tests davon PCR-Tests sind;

alle offiziellen Testnachweise dem Holiday-Ninja-Pass in Papierform oder digital angeschlossen sind und ein gültiger Lichtbildausweis mitgeführt wird.

Der 7-Tages-Rhythmus ist flexibel, was bedeutet, dass die Testungsserie an jedem Wochentag begonnen werden kann. Kann im Einzelfall ein PCR-Test-Nachweis aufgrund einer nicht zeitgerechten Auswertung (länger als 24 Stunden) nicht vorgewiesen werden, ist stattdessen ausnahmsweise der Nachweis eines Antigentests zulässig (sofern dies glaubhaft gemacht werden kann).

Beispiele für einen gültigen Holiday-Ninja-Pass

Variante 1:

• Antigentest Tag 1 (Montag) – gültig bis Mittwoch

• PCR-Test Dienstag – gültig bis Freitag

• PCR-Test Donnerstag – gültig bis Sonntag

Holiday-Ninja-Pass bis Sonntag 24 Uhr (Tag 7) gültig

Variante 2:

• PCR-Test Probenentnahme Tag 1 (Freitag) – gültig bis Montag

• Antigentest Sonntag – gültig bis Dienstag

• PCR-Test Montag – gültig bis Donnerstag

Holiday-Ninja-Pass bis Donnerstag 24 Uhr (Tag 7) gültig

Das Dokument des Holiday-Ninja-Pass sowie alle diesbezüglichen Informationen in Form von FAQs stehen auf der Webseite www.sichere-gastfreundschaft.at zum Download bereit. Aktuelle Informationen zu den Vorarlberger Testmöglichkeiten sind unter dem Link www.vorarlberg.at/vorarlbergtestet abrufbar.