Im Mai findet in Währing eine Aktionswoche statt, wobei das Radfahren beworben wird. Im Zuge eines Malwettbewerbs sucht die Bezirksvorstehung nun die schönsten selbst gemachten Fotos und Bilder vom eigenen Fahrrad.

WIEN/WÄRING. Von 9. bis 14 Mai findet in Währing die Aktionswoche "Währing fährt Rad" statt. Eine Woche lang dreht sich dabei alles rund ums Fahrrad, zahlreiche Aktionen findet statt. Für Menschen, die gern malen oder fotografieren, gibt es nun einen eigenen Wettbewerb.

Das schönste eigene Fahrrad

Im Rahmen des Foto- und Malwettbewerbs "I love my bike" werden die besten Zeichnungen oder Fotos von den eigenen Fahrrädern gesucht. Der Einsendeschluss ist am 11. Mai, die Preisverleihung findet dann am 14. Mai statt. Zu gewinnen gibt es Fahrradkurse für Erwachsene beziehungsweise Kinder sowie diverse kleine Preise.

Währings Bezirksvorsteherin Silvia Nossek ist selbst gern mit dem Rad unterwegs.

Foto: BV 18

hochgeladen von Thomas Netopilik

Mitmachen per E-Mail

Die Einsendungen sollen an post@bv18.wien.gv.at geschickt werden. Sie werden dann auf einer Facebook-Seite gepostet und können dort mit Likes bewertet werden. In der E-Mail muss man auch Name, E-Mail und Telefonnummer angeben. Mit dem Hochladen werden die Bildrechte an die Bezirksvorstehung Währing abgetreten.

Werbung fürs Radfahren

Bezirksvorsteherin Silvia Nossek, selbst meist mit dem Rad unterwegs, erklärt den Sinn der Aktionswoche: "Wir wollen Lust aufs Radfahren machen - eine ganze Woche lang." Zum Programm gehören dabei auch noch andere Aktionen wie Film-Schauen mit dem Cycle Cinema Club, ein Lastenrad ausprobieren, Kinder-Parcours, Infos zu Kursen und Förderungen, Tipps von Expertinnen und Experten, ein Gratis-Radcheck sowie eine Kinderrad-Tauschbörse.

