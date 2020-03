Der Döblinger Lovecoach Susi Bartmann gibt Tipps für richtiges Flirten.

DÖBLING. Was Susi Bartmann anbietet, ist nicht das Jahrhundertrezept, um das andere Geschlecht zu erobern. Ihr Coaching sollte man vielmehr als eine Vorbereitung darauf sehen, was man dagegen tun kann, um nicht immer wieder in dieselbe Beziehungsfalle zu tappen. Zuallererst legt man bei "Mentallove" das Hauptaugenmerk auf das zielorientierte Hinterfragen der jeweiligen Verhaltensmuster der Klienten.

Fast jeder kennt die Augenblicke im Leben, in denen man sich fragt, warum man sich zum wiederholten Male mit Menschen verbindet, die schlussendlich ein Abbild der vorangegangenen Beziehung sind. "Mir erging es ähnlich, denn nach etlichen Beziehungen mit Männern, kam ich letztendlich immer wieder auf diesen Punkt", erklärt die 32-Jährige, die dank ihrer Methode seit sechs Jahren glücklich in einer Beziehung lebt.

Zwei Monate Training

"In einem zweimonatigen Impulstraining lernt man sich selbst kennen, stärkt das eigene Selbstbewusstsein, gewinnt dadurch an Selbstwert, löst mentale Blockaden und präsentiert sich völlig neu durch eine noch nie dagewesene Ausstrahlung", gibt Susi zu verstehen. Ihre eigenen Erfahrungen sind dabei Gold wert, um den Trainees, die zu 90 Prozent aus Frauen bestehen, den Moment nahezubringen, in dem das Glücklichsein greifbar wird.

Mehr Infos: www.mentallove.at