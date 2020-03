In der Anastasius-Grün-Gasse 21 bietet Cornelia Frischauf Yogaberatung für Schwangere an.

WÄHRING. Dem Leben an sich hat Cornelia Frischauf immer schon einen sehr hohen Stellenwert beigemessen. Wen wundert es da, dass sich die, in Kärnten geborene, 41-jährige Buddhistin für den Beruf der Diplom-Hebamme entschieden hat? Frauen Gutes zu tun, sie in Situationen zu unterstützen, die Leichtigkeit und Wohlempfinden voraussetzen, und sie in den Abläufen, neues Leben auf die Welt zu bringen bestärken, sind wohl die Hauptbeweggründe gewesen, sich für diesen Beruf zu entscheiden. Die Liste ihrer Ausbildungen auf dem Sektor Familie und Kinder liest sich lange, egal ob als Babymasseurin, Familien- und Kinderyogatrainerin oder Therapeutin, das Konstrukt Mensch und Familie liegt ihr sehr am Herzen. "Als ich dann selbst Mutter zweier Kinder wurde und mich um den täglichen Ablauf kümmern musste, war mein Beruf auf einmal in den Hintergrund gerückt", erzählt Frischauf.

Raus aus der Klinik

Als ihre beiden Sprösslinge heranwuchsen und sie sich wieder in den Berufsalltag integrieren hätte können, wurde ihr bewusst, dass der Klinikalltag so gar nicht ihrem Wesen entsprochen hatte. Sie wollte den Austausch, den persönlichen Kontakt zu ihren Klienten, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – wofür in vielen Geburtskliniken einfach die Zeit fehlt.

In ihrem Studio in der Anastasius-Grün-Gasse 21 beschäftigte sie sich fortan nur noch mit themenbezogenem Yoga, mit dem maßgeblichen Unterschied, dabei ihr Wissen als Hebamme einzusetzen. "Zielgerichtete Yogakurse gibt es viele, doch ich habe mir zur Aufgabe gemacht, ganz individuell, je nach Anforderung und Problemstellung eine Art Gesamtbetreuung anzubieten", so die Hebamme. Dieser Spagat gelingt ihr scheinbar auf spielerische Art und Weise, was nicht zuletzt ihre ausgebuchten Kurse aufzeigen. "Es kommt schon einmal vor, dass ich spät abends eine SMS erhalte, in der nach einer Lösung für ein akut aufgetretenes Problem gefragt wird. Da lasse ich es mir nicht nehmen, meine Schützlinge bestmöglichst zu beraten, um ihnen die Angst zu nehmen", erklärt Conny.

Bedürfnisse der Mütter

Gezielt spricht sie die Bedürfnisse der Frauen an, ganz gleich ob es sich um Ernährungsfragen, entsprechende Körper- und Atemübungen oder auch bloß um ein Tratscherl der oft ratlosen, werdenden Mütter handelt: Sie ist einfach da und nur das zählt.

Schwangeren rät sie, Vertrauen zu sich selbst und dem eigenen Körper aufzubauen, einfach Frau zu sein und Kopflastigkeit abzubauen. "Schließlich ist eine Geburt die natürlichste Sache und gar nicht kompliziert", so die Währingerin.