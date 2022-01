Das Pensionistenwohnhaus an der Türkenschanze blickt trotz Pandemie auf ein erfolgreiches Jahr zurück.

WIEN/WÄHRING. Vor mehr als 40 Jahren setzte Architekt Harry Glück mit dem Haus an der Türkenschanze eines der herausragendsten Pensionistenwohnhäuser Wiens um. Es ist eine Anlage, mitten in der Grünlandschaft von Währing angesiedelt, nur einen Katzensprung entfernt vom Türkenschanz- und Sternwartepark.

Direktorin Christine Tschütscher

Schon damals legte man bei der baulichen Struktur großen Wert auf einen hohen Wohlfühlfaktor und Mehrwert des Gebäudes. Menschen, die hier in Gemeinschaft leben, wissen die Achtsamkeit, Empathie und Sozialkompetenz in dieser Institution sehr zu schätzen. „Wir wollen unseren Bewohnern das Gefühl vermitteln, ein Leben in Selbstbestimmung führen zu können. Ohne Einschränkungen ihrer Bedürfnisse und Gewohnheiten“, so die Direktorin Christine Tschütscher.

Vielfältiger Alltag

Dafür sorgt neben der professionellen Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicher auch die hauseigene Küche, die aus regionalen Lebensmitteln mit hohem Bio-Anteil zubereitete Speisen auf die Teller zaubert.

Doch auch die Wohnbereiche können sich sehen lassen: 290 Einzelwohnungen mit 32 Quadratmetern und 16 Doppelappartements mit bis zu 46 Quadratmetern inklusive Balkon stehen zur Verfügung. Für Pflegebedürftige hält man 36 Plätze mit Rundumbetreuung bereit.

Auch den Freizeitaktivitäten sind keine Grenzen gesetzt, neben dem 6.300 Quadratmeter großen Garten, der zu Spaziergängen einlädt, beinhaltet das Angebot diverse Gruppen, die sich den Hobbys der Pensionisten widmen. Tischtennis, Literaturvorträge, Nordic Walking und gemeinsame Ausflüge sind nur einige davon.

Runder Geburtstag

Zum 40-jährigen Jubiläum 2021 organisierte die Hausleitung ein buntes Programm mit Musik und mehrgängigem Menü für alle Bewohner. „Wie sehr sich unsere Bewohner wohl fühlten, konnte man schon daran erkennen, dass am nächsten Morgen eine Vielzahl einfach nicht zum Frühstück erschien. Sie hatten verschlafen“, schmunzelt die Direktorin.

Die 40 Jahre Jubiläumsfeier

Und so war das Jahr 2021 trotz der Herausforderungen der Pandemie doch ein erfolgreiches im Haus an der Türkenschanze.

