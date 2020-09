Die Diskussion um die neue Busstrecke beschäftigt derzeit auch die Spitzenkandidaten der Währinger Parteien. Die bz hat in Hinblick auf die Bezirksvertretungswahl die Vorschläge der verschiedenen Fraktionen im 18ten zu diesem Thema eingeholt.

Silvia Nossek (Grüne):

„Die Anbindung des 42A ans Gersthofer Platzl ist ein jahrzehntelanger Wunsch der Bevölkerung am Schafberg und der Besucher des Schafbergbads. Dazu kommt bald eine neue Schule in der ehemaligen Orthopädie Gersthof. Das Problem ist dringlich. Ich bin für jede Route, die technisch und finanziell machbar ist und für die wir die Wiener Linien an Bord haben.“

Kasia Greco (ÖVP):

„Die Linienführung soll über die Gersthofer Straße mit eigener Busspur, Simonygasse und Gersthofer Platzl erfolgen. Eine Strecke durch bisher ruhige und schmale Wohngassen lehne ich ab. Eine Top-Anbindung, geringe Baumaßnahmen mit überschaubaren Kosten, Zeitersparnis und ein noch leichterer Zugang zu Einkaufsmöglichkeiten stehen im Vordergrund.“

Michael Trinko (SPÖ):

„Direkte Anbindung des Schafbergs, kurze Fahrzeiten, keine Durchfahrt der Salieri- und Schöffelgasse. Von Hernals: Gersthofer Straße, durch die Unterführung in die Simonygasse und die Kreuzgassenbrücke bis zum Schafberg. Retour über die Kreuzgassenbrücke in die Simonygasse und bei der Unterführung Währinger Straße in die Gersthofer Straße.“

Georg Köckeis (FPÖ):

„Ich fordere einen demokratischen Lösungsprozess. Die Linienführung durch dicht bebautes Wohngebiet lehne ich ab. Die Strecke sollte über die Simonygasse in Richtung Gersthof unter Errichtung einer Haltestelle beim Ausgang der S45 über Gentzgasse weiter in die Gersthofer Straße führen. Eine Intervallverlängerung muss in Kauf genommen werden.“

Karin Riebenbauer (Neos):

„Die vorgeschlagene Variante führt durch ruhiges Wohngebiet und die Anrainer wurden nicht befragt. Die Bürger müssen bei solchen Entscheidungen miteinbezogen werden. Vor einer endgültigen Entscheidung müssen alle Routen auf ihre Machbarkeit geprüft werden. Bis dahin setze ich mich für eine Strecke über die Gersthofer Straße und Simonygasse ein.“