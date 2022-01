Eine neu errichtete Verkehrsinsel wirkt wie ein Schildbürgerstreich. Der ehemalige Abbiegestreifen von der Kreuzgasse in die Simonygasse, direkt an der Bezirksgrenze von Währing und Hernals, führt in die Insel hinein. Autofahrer müssen auf dieser Spur nun ausweichen.

WIEN/WÄHRING/HERNALS. Da dürfte wohl etwas bei der Planung schief gelaufen sein. An der Kreuzung Kreuzgasse/Ecke Simonygasse befindet sich eine neue Verkehrsinsel. Lenkerinnen und Lenker, die von der Brücke der Kreuzgasse kommend nach links in die Simonygasse abbiegen wollen, hatten hier früher eine eigene Abbiegespur.

Am Ende dieser Abbiebespur ist nun eine neue Verkehrsinsel, die weit in die Spur hineinragt. Die Bodenmarkierungen wurden zwar inzwischen schon entfernt, trotzdem "verirren" sich noch einige Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer auf die vermeintliche Abbiegespur.

Beim Lokalaugenschein der BezirksZeitung musste prompt ein Autofahrer von der linken Spur auf die rechte wechseln, weil die Verkehrsinsel im Weg ist. Kurios: Nach dem raschen Ausweichmanöver setzte er den Blinker und bog nach links ein.

Die Fahrzeuge auf der zweiten Spur müssen nun am Ende der Brücke bei der Kreuzung ziemlich abrupt ausweichen, da die Verkehrsinsel im Weg ist. Das führt zu Ärger und Verwirrung bei den Autofahrerinnen und Autofahrern.

Anrufer ortet Unfallhotspot

Damit aber nicht genug, auch am anderen Eck der Kreuzung gibt es Probleme. Kommt man vom Gersthofer Platz über die Simonygasse zur Kreuzung, hat man eigentlich Vorrang gegenüber den rechtskommenden Fahrzeugen auf der Brücke von der Kreuzgasse. Doch das scheint nicht allen auf den ersten Blick klar zu sein, wie ein Anrufer der BezirksZeitung mitteilte.

Auf der Kreuzgasse steht ein "Vorrang-geben"-Schild. Dieses Fahrzeug wartet Regelkonform auf den Linksverkehr von der Simonygasse, der hier ausnahmsweise Vorrang hätte.

"Hier fehlt eine gescheite Kennzeichnung, etwa durch eine Vorrangtafel, wie zum Beispiel in der Lidlgasse", erklärt der Anrufer. Die Fahrzeuglenkenden wüssten aufgrund der fehlenden Hinweise einfach nicht, dass sie hier ausnahmsweise Vorrang gegenüber rechtskommender Fahrzeuge haben.

Blick von der Simonygasse aus auf die Kreuzung: Kein Schild und keine Bodenmarkierung signalisiert die freie Fahrt gegenüber dem Rechtsverkehr. Die "Vorrang-geben"-Tafel auf der Kreuzgasse (rechts) ist durch den Winkel für Fahrzeuglenkende nicht erkennbar

Das führt immer wieder zu abrupten Abbremsmanövern von Fahrzeugen aus der Simonygasse, die in die Kreuzgasse einbiegen wollen - und dadurch zu beinahe-Auffahrunfällen, durch nachkommende Fahrzeuge. Außerdem wird hier gehupt, da die wartenden Fahrzeuge in der Kreuzgasse auf die Vorrangregel aufmerksam machen möchten. Die Lösung des Problems: eine sinnvolle Beschilderung.

Die BezirksZeitung hat der für Planung zuständigen "MA46 Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten" eine entsprechende Anfrage gestellt, wie man diese Probleme bei der Kreuzung lösen möchte. Eine Beantwortung liegt derzeit noch nicht vor.

