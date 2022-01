Währing trifft auf das kulinarische Mexiko: Mit Tacos, mexikanischem Bier und Tequila von "El Penacho" geht es im Bezirk heiß her.

WIEN/WÄHRING. Das kulinarische Feuer des Südens Nordamerikas gibt es im El Penacho. Der kleine Mexikaner auf der Währinger Straße 154 bringt die feurige Küche mit einer ordentlichen Portion Charme in den 18. Bezirk.

Auf der Homepage findet man den Grund dafür: "Wir wollen den Geschmack der mexikanischen Taqueria nach Wien bringen. Nach Jahren in Wien haben wir gefunden, was das Wiener Herz braucht: einen verdammt guten Taco."

Und warum braucht Wien einen "verdammt guten Taco"? Das erklären die Betreiber online so: "Denn nichts ist so schön wie ein Taco. Denn kein Ort in Wien nimmt Tacos ernst. Denn es gibt nichts Besseres als eine Quesadilla an einem Sonntagmorgen. Denn nichts ist so erfrischend wie ein Agua de Jamaica."

Schnelle Zubereitung vor Ort

Wir haben bei den Besitzern nochmal genauer nachgefragt. Kasia Sekulowicz betreibt mit ihrem Freund Tadeo de la Garza seit 2019 das mexikanische Lokal. Beide sind Quereinsteiger, sie war früher Übersetzerin, er einst Ingenieur.

Die kulinarische Leidenschaft Mexikos ist zu Gast auf der Währinger Straße bei "El Penacho".

Den Schritt in die Gastronomie-Selbstständigkeit wagten beide aus einer persönlichen Not heraus, erklärt Sekulowicz: "Mein Freund ist Mexikaner und hatte irgendwann einfach Heimweh. Weil ihm das Essen von zuhause so schrecklich gefehlt hat, haben wir uns entschlossen, unser Lokal zu gründen."

Hier wählt die Kundschaft noch selbst aus, was rein kommen darf. Die Produkte sind so weit es möglich ist selbstgemacht - auch der Teig für Tacos.

Das System könnte nicht denkbar einfacher sein. Direkt vor Ort wählt man die gewünschte Sorte Tortilla (Fladenbrot), die Füllung (verschiedene Fleischsorten oder vegetarische Füllung) und die Salsa (spanisch für Soße) aus. Dazu gibt es noch Extras nach Belieben: Zwiebeln, Koriander und andere Gewürze oder passende Getränke wie mexikanisches Bier oder sogar Tequila als Absacker nach dem Essen.

Aus eigener Produktion

Tacos, Quesadillas und Co. werden alle vor Ort vor den Kundinnen und Kunden zubereitet. Dabei setzten die Betreiber auf möglichst natürliche Waren. Die Teiglinge für die verschiedenen Gerichte kommen zum Beispiel aus der eigenen Produktion statt aus dem Supermarkt, wie es bei größeren Ketten oftmals vorkommt.

Auch das Auge isst im El Penacho mit. Denn in Mexiko wird das Essen zelebriert.

"Bei uns wird alles ganz natürlich und typisch mexikanisch gekocht. Auch der Teig für die Tortillas und die anderen Spezialitäten wird von uns selbst erzeugt", erklärt Sekulowicz. Was will man bei so viel Liebe und Leidenschaft zum eigenen Lokal noch sagen? Darauf kann nurmehr mit Tequila angestoßen werden: ¡Salud!

