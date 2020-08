Der 18te ist ohne Zweifel einer der lebenswertesten Bezirke Wiens – was aber nicht heißt, dass hier alles perfekt ist.

WÄHRING. Bei den Landtags-, Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahlen am 11. Oktober stellen Sie mit Ihrer Stimme auch die Weichen für die Zukunft des 18. Bezirks. Ein wichtiges Thema ist dabei sicherlich der Umgang mit dem Klimawandel. Was kann der Bezirk gegen die Auswirkungen machen und wo hapert es eventuell noch in diesem Bereich?

Ihre Meinung zählt!

Schreiben Sie uns an waehring.red@bezirkszeitung.at Ihre Meinung. Anhand der Antworten wird die bz ein Stimmungsbild von der aktuellen Situation erstellen und von den Kandidaten für die Wahl Lösungsvorschläge einfordern.