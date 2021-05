Bald startet der Umbau des Gersthofer Platzls. Die bz informiert über alle Details.

WÄHRING. Nach jahrelangen Planungen und bezirksweiten Diskussionen ist es im Sommer soweit: Der Umbau des Gersthofer Platzls startet. Vor kurzem tagte die Währinger Verkehrskommission, dort wurde an den letzten Details gefeilt. Was nun tatsächlich umgesetzt wird, hat die bz in der Bezirksvorstehung erfahren.

"Das regensichere Wartehäuschen für den 10A haben wir gemeinsam mit den Wiener Linien zuletzt konkretisiert. Insgesamt wird es mehr Sicherheit für Fußgänger, mehr Platz beim Umsteigen in die Öffentlichen Verkehrsmittel und neue Bäume samt konsumfreier Bereiche geben" - so fasst Bezirksvorsteherin Silvia Nossek (Grüne) die Umbaupläne zusammen.

Konkret sollen am Gersthofer Platzl breitere Gehsteige und bessere Querungen für das Umsteigen und Einkaufen kommen, "dafür fällt die zweite Abbiegespur an der Kreuzung mit der Währinger Straße weg." Bei der Herbeckstraße kommt dafür eine Busspur dazu, was beim 10A zu deutlich höherer Intervallsicherheit führen soll. In Fahrtrichtung Döbling wird es künftig eine Fahrbahn für den allgemeinen Verkehr und eine längere Busspur geben.

Breiter Busspuren und höhere Sicherheit für Schulkinder wird es am Gersthofer Platzl ab dem Herbst geben.

Foto: Vojislav Dzukic

hochgeladen von Mathias Kautzky

Ein neues Grätzelzentrum

Wesentlich ist auch die Aufwertung des Markts am Gersthofer Platzl, die mit fünf neu gepflanzten Bäumen, einigen begrünten Beeten, Bänken zum Verweilen und Trinkbrunnen realisiert werden soll. "Für unsere Geschäftsleute ist die Baustelle natürlich eine Belastung, dafür wird das Einkaufen nach der Fertigstellung umso bequemer sein", erklärt die Bezirkschefin. Die Aufwertung zu einem echten Grätzelzentrum samt höherer Schulwegsicherheit und Aufenthaltsqualität war zu Jahresbeginn entscheidendes Kriterium zur Zustimmung des Finanzausschusses, in dem auch Gegner des Projekts sitzen. Einer davon ist der "wilde", also parteifreie Bezirksrat Kurt Weber, der befürchtet, dass nach dem Umbau "der Verkehr durch die umliegenden Seitengassen fließen wird."

Letztlich wurde die Umgestaltung von der Agendagruppe „Lebenswertes Gersthof“ gemeinsam mit Anrainern, Passanten, Bezirkspolitikern und Geschäftsleuten erfolgreich entwickelt. Was kostet das Ganze? "Rund 700.000 Euro", weiß Bezirksvorsteherin Nossek, "wegen der Verbesserungen für Öffentlichen Verkehr, Radverkehr, Verkehrssicherheit und Nahversorgung sowie Begrünung zahlt davon aber 60 Prozent die Stadt." Wann startet der Umbau? "Gleich zu Ferienbeginn. Wenn die Schule im September wieder anfängt, sollte dann alles fertig sein."