In der Theresiengasse wurden im Abschnitt von der Jörgerstraße bis zur Schumanngasse insgesamt zwölf Baumscheiben errichtet, die künftig für ein angenehmeres und kühleres Mikroklima sorgen werden.

WÄHRING. Früher als gedacht konnte die Magistratsabteilung 42 (Wiener Stadtgärten) die Japanischen Schnurbäume nun pflanzen. Das sind mittelgroße, sommergrüne Bäume, die bis zu 30 Meter hoch werden können. Die Baumkrone ist breit und rund. Im Herbst sind die Blätter leuchtend gelb gefärbt.

Es folgen noch der Anschluss der Bewässerung und im April die Staudenbepflanzung. Auf Höhe der Hausnummer 19 wird ein Mikrofreiraum mit einem Baum und zwei Sesseln entstehen.

Die Stadt Wien gibt insgesamt acht Millionen Euro für mehr Bäume aus. Auch die Bewohner des 18. Bezirks profitieren davon. "Jeder Baum zählt, wenn wir an die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder denken. Ganz wichtig sind neue Bäume an Orten mit viel Beton und kaum Grün – und diese Orte gibt es auch im 18. Bezirk. Einer davon ist die Theresiengasse – und die wird nun um ein ganzes Eck grüner", ist Bezirksvorsteherin Silvia Nossek (Grüne) über die Neuankömmlinge in Währing erfreut.