Seit mehr als 20 Jahren findet eine Aktion für wohnungslose Menschen in Währing statt. Heuer wurden Lebensmittel gerettet.

WIEN/WÄHRING. Seit 1998 findet jährlich das sogenannte Fest der Adresslosen statt. Für gewöhnlich veranstaltet die SPÖ ein Festmahl für wohnungslose Menschen. Heuer musste dies wegen der Pandemie (wie bereits auch im letzten Jahr) ausfallen. Dafür hat man in Währing Lebensmittel gesammelt.

Die Lebensmittelpakete werden nun verteilt

Die Lebensmittel wurden in Kooperation mit verschiedenen Partnern, wie etwa SPAR oder Ströck, zusammengetragen. Nun werden die Weihnachtspakete verteilt.

Menschen helfen, die nicht so viel Glück haben

In dieser beschwerlichen Zeit ist es besonders wichtig, die Menschen zu unterstützen, so Anton Höferl, Vorsitzender der SPÖ Währing: „Es ist für uns schon eine jährliche Tradition das Fest mit Spenden zu unterstützen und dabei Menschen zu helfen, die nicht ganz so viel Glück im Leben hatten“.

Die Hilfsbereitschaft in Währing ist groß, daher konnten die Ziele der Aktion rasch erfüllt werden. „In kürzester Zeit konnten über acht Einkaufswägen mit Nahrungsmittel und Hygieneartikel gefüllt werden“, freut sich auch Dominik Sedlizky, Vorsitzender der SPÖ Jungen Generation Währing und Organisator der Spendenaktion vor dem Eurospar in der Kreuzgasse.

