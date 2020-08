Maria Schinwald (11) wurde für ihr Projekt mit dem Währinger Klimaschutzpreis ausgezeichnet.

WÄHRING. Dass Mitdenken im Sinne der Umwelt keine Frage des Alters ist, zeigt sich beim Klimaschutzpreis. In der Kategorie "Idee" gewann die erst elfjährige Maria Schinwald mit ihrem Projekt und bekam dafür 100 Euro Preisgeld. Der Titel ihrer preisgekrönten Einreichung lautet "Weniger Tempo für bessere Luft und mehr Sicherheit". Die Idee war, eine Radarpistole zu kaufen und zusammen mit Freunden die Geschwindigkeit der Autos zu messen, die auf den Straßen des Bezirks unterwegs sind. Wenn jemand zu schnell fährt, deuten die Kinder mit Schildern, dass die Person langsamer fahren soll. "Für die Autos, die sich an die Geschwindigkeit halten, gibt es ein Plakat mit Smiley. Wie viele zu schnell fahren, wird auf einer Liste festgehalten, die dann der Bezirksvorstehung und der Polizei geschickt werden kann, damit öfter kontrolliert wird", so die Währingerin Maria Schinwald. Autos aufhalten dürfen die kleinen Klimaschützer nicht, das bleibt weiterhin Sache der Polizei.

Gut für das Klima

Fahrzeuge, die zu schnell fahren, stoßen mehr CO2 und andere Schadstoffe aus und sind auch lauter. "Autofahrer, die sich an Tempo 30 halten, stoßen weniger Abgase aus und sind leiser. Das verbessert auch das Klima", weiß die engagierte Schülerin, die mittlerweile das Gymnasium besucht.

Idee lange gereift

Erste Gedanken zu diesem Thema machte sich die heute Elfjährige bereits in der 3. und 4. Klasse in der Volksschule in der Schulgasse. Dort wurde im Rahmen der Verkehrserziehung gemeinsam mit der Polizei ein ähnliches Projekt durchgeführt. "In der Schule haben wir an die Autofahrer Äpfel und Zitronen verteilt. Je nachdem, ob sie angemessen oder zu schnell unterwegs waren", erzählt Schinwald.

Preisgeld investiert

Mit dem erhaltenen Preisgeld von 100 Euro wurde eine Radarpistole angeschafft, mit der jetzt die Geschwindigkeiten der Autofahrer kontrolliert werden. In den Schulen wurden Plakate zu dieser Aktion aufgehängt, um die Eltern mehr für das Thema zu sensibilisieren. "Klimaschutz fängt bereits im Grätzel an. Daher engagiere ich mich dafür", sagt Schinwald.