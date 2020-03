Das Michaela Rabitsch und Robert Pawlik-Trio startet eine etwas andere Konzertreihe. Das Besondere daran ist, dass die Musiker auf den Währinger "Berggipfeln" aufspielen.

WÄHRING. Der erste Termin ist am 22. März um 14 Uhr bei der Paulinenwarte im Türkenschanzpark, am 29. März spielt das Jazz-Trio unplugged um 14 Uhr auf der Ladenburghöhe am Schafberg (bei der Rodelwiese oberhalb der Endstation des 42A) auf.

Bei schlechtem Wetter an einem der beiden Tage werden die Konzerte am 19. April im Pötzleinsdorfer Schlosspark im Pavillon beim Teich stattfinden.

Mehr Infos: www.michaelarabitsch.com