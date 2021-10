Währing. "Haram Tschick", das ist die Aussicht der neuen Bank am Schafberg, Schönbrunnergraben Ecke mit Sonnenbadweg.

Die Vorgeschichte: Vor einigen Monaten wurde die sehr beliebte Sonnen/Aussichtsbank vor Schönbrunnergraben 78C entfernt. Hier gab es Sonne und Aussicht über die Stadt zu geniessen und manchmal hätte es eine zweite Bank gebraucht, so beliebt war sie. Die freundliche Familie des Schrebergartens dahinter schrieb sogar ein Plakat, wo sie die Entfernung bedauerte und darauf hinwies, dass ihr Anruf bei der Bezirksvertretung leider keinen Erfolg gezeitigt hätte.

Jetzt gibt es also eine neue Bank in der Nähe, aber der Platz ist die reine Zumutung. Erstens steht sie, so wie einige andere neuen Bänke im Bezirk auch, verkehrt rum. Die Aussicht sind eine Zaunhecke und der Telekomkasten der Post, der bereits eifrig entsprechend beschmiert worden war. Das ist aber noch nicht Alles. 5 Meter hinter der Bank summt und brummt der große Transformatorkasten und bestimmt gibt es eine Menge Elektrosmog dazu. Das ist aber auch noch nicht Alles, denn Drittens befinden sich hier 3 Kanaldeckel binnen 5m, aus denen es nach Fäkalien stinkt. Einer davon befindet sich direkt vor der Nase des geneigten Bankbesuchers, dessen Einfriedung längst gebrochen ist und hier auch jederzeit Ratten aus dem Loch kommen könnten, der Gestank tut es sowieso.

Ich frage mich, wer ist dafür zuständig und könnte man ihm nicht eine andere Arbeit geben? Eine wo man nicht nachdenken muss, weil das passiert ja anscheinend eh nicht. Vielleicht könnte Frau Nossek hier bitte mal eingreifen und diese Bank an die alte Stelle (Bild 3) verfrachten lassen. Die beliebte Stelle, die mit Aussicht und Wintersonne, meine ich.

(Übrigens wurden die 2 Sessel beim Gersthofer Platzl inzwischen umgedreht. Vielen Dank dafür.)