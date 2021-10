Mit humoristischen, berührenden und auch kritisch-bösen Lyrics erschließt nicolas robert lang in seinen Liedern die verschiedensten Gefühlswelten. Er positioniert sich entspannt, cool und mit dem gewissen Schmäh in einer bis jetzt unausgefüllten Nische der florierenden Austropop-Szene. Sie können nicolas robert lang bereits auf YouTube sehen und Spotify hören - allerdings nur als Anregung - viele Lieder können Sie derzeit jedoch nur auf den Live-Konzerten hören.

nicolas robert lang - Chardonnay

Ich habe nicolas robert lang nun zum Interview bei mir in Wien-Währing. Schön dass Sie da sind!

Ihre Konzertreihe steht unter dem Motto „UNHEIMATLOS“. Was bedeutet dieser Begriff für Sie und wie kommen da Wien bzw. Währing ins Spiel?

Naja, der Heimatbegriff ist ein sehr emotional aufgeladener. Nachdem er jahrelang ins rechte Eck gerückt wurde, ist Heimat mittlerweile auch in linken Kreisen wieder hip geworden. Unheimatlos ist, wie leicht zu erkennen ist, das Gegenteil von heimatlos. Es wundert mich ehrlich gesagt, dass dieses Wort noch nirgends existiert. Es beschreibt für mich ein erstrebenswertes Gefühl, etwas das vielleicht jede*r sucht, nämlich einen Ort bzw. ein Umfeld, in dem man sich frei entfalten kann und sich wohl fühlt.

Aber schlussendlich soll sich ja jede Person etwas anderes aus meinen Liedern mitnehmen. Das ist ja das Schöne an der Musik, dass man sie eigentlich nicht erklären muss.

Ich fühle mich sowohl in Vöcklabruck, wo ich aufgewachsen bin, als auch in meinem Geburtsort Wien unheimatlos.

Mit Währing verbinde ich vor allem viele Kindheitserinnerungen wie zum Beispiel Spaziergänge mit meiner Familie durch den Türkenschanzpark oder Frühstück holen bei der Bäckerin ums Eck. Umso mehr freut es mich, jetzt erstmals hier im wunderschönen Café Schopenhauer spielen zu dürfen.

UNHEIMATLOS - AUDIO

In welcher Tradition sind Ihre Lieder? Da hört man doch so manch Verschiedenes heraus? Bzw. fühlen Sie sich einem bestimmten Genre verpflichtet oder verbunden?

Ich habe nie viel klassischen Austropop à la Fendrich und Ambros gehört, und auch die neue Welle rund um Nino aus Wien ist eher spurlos an mir vorübergegangen. Für die Musik, die ich als nicolas robert lang mache, waren sicherlich Joni Mitchell und Paul Simon prägend, sowohl was das Musikalische als auch das Textliche betrifft. Aber natürlich suche ich auch Vorbilder in der dialektalen Musik. Erwähnenswert sind hier für mich vor allem Roland Neuwirth und Ludwig Hirsch. Beide haben bzw. hatten einen sehr poetischen Zugang zur Musik, und das versuche ich mit meinen Texten auch zu erreichen.

Ich versuche mit Mehrdeutigkeiten in der Sprache zu spielen, und Leute zum Nachdenken anzuregen

Für mich zählt in der Musik Ähnliches wie bei einem guten Buch. Es hat, meiner Meinung nach, entweder eine spannende bzw. interessante Handlung, oder aber ist sprachlich schön geschrieben. Im Idealfall trifft natürlich beides zu. Viele Texte verwerfe ich, weil sie einfach zu banal klingen. Die Musik dazu ist im weitesten Sinne Popmusik, wenn man so will.

Was macht Sie als Musiker aus, oder auch als Person - falls Sie das trennen können?

Als Musiker muss ich immer schauen, eine Balance zwischen den verschiedensten Stilen zu finden, damit mir nicht fad wird. Ich studiere klassischen Kontrabass und Blockflöte, also meine Berufsausbildung widmet sich komplett anderen Genres. Früher habe ich viel Hard-Rock gespielt, und das darf auch nicht vollkommen wegfallen. Es muss sich alles nur irgendwie die Waage halten. Es ist also nicht gelogen, wenn ich behaupte, dass ich mich zwischen Vivaldi, Beethoven, Guns'n Roses und Joni Mitchell wohlfühle.

Austropop ist die Musik, die ich derzeit schreibe und veröffentliche. Meine Songs sind also - wenn man so will - die derzeitige Spitze des Eisbergs.

nicolas robert lang - I reiss o/ live @OKH Vöcklabruck 09.07.2021

Am 21. Oktober 2021 um 20 Uhr spielt nicolas robert lang - nach mehreren Konzerten in Oberösterreich - als vorläufigen Abschluss in Wien sein drittes Konzert im schönen Cafe Schopenhauer.

https://www.facebook.com/nicolas-robert-lang-103420948563102

https://www.instagram.com/nicolasrobertlang/