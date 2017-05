Eine Dichterin. Musiker_innen. Tänzer_innen. Und der Zufall verkleidet als Würfel. Ein Format, das Wörter, Musik und Tanz zu einer Geschichte verbindet. Jattle, BAM & Poetry versucht, ohne feste Formen und ohne vorhersehbare Bewegungen auszukommen.

Musik: Angelika Hagen (Violine) | Andreas Schreiber (Violine) | Michael Bruckner (Gitarre/Percussion)

Tanz: Anita Besler | Christian Eichinger | Lau Lukkarila | Georg Nógel | Vera Rosner

X-faktor: ?

Poetry: Fräulein Hahnkamper

Das Publikum spielt wie immer die Rolle, die früher die Nadel am Tonarm des Plattenspielers spielte, sie nimmt ab, wählt, verstärkt. Und zwischen den Menschen wird aus den Bruchstücken der Erfahrung ein ziemlich cooler Abend. Guten Abend Ungewissheit, willkommen homo ludens.



Pay as you wish!