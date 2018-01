„Asian Beauty – Reviving Khmer Ikat Silk. A Japanese Man’s Quest“

Filpräsentation; 50 min, in englischer Sprache



Der Krieg in Kambodscha hat die traditionelle Khmer Ikat-Seidenweberei beinahe völlig ausgelöscht. Der Mann, der das Überleben dieses Handwerks sichern half, ist Kikuo Morimoto. Er gründete 1996 eine kleine Seidenweberei in Siem Reap zur Wiederbelebung der traditionellen Färbe- und Webetechniken. Er pflanzte Maulbeerbäume und Färberpflanzen und baute Schritt für Schritt das Webedorf „Project Wisdom from the Forest“ auf. Der Dokumentarfilm von Kenji Yatsu erzählt von Morimotos Leidenschaft zu Ikat und wunderschönen Textilien.



Ein Projekt von Kikuo Morimoto und IKTT (Institute for Khmer Traditional Textiles).

Präsentiert von Klaus Rink, der vor dem Film kurz in das Thema einführen wird.