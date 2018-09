Haus Türkenschanze: Plaudern ist mehr als nur Unterhaltung

10.09.2018, 17:01 Uhr

Seit dem Frühjahr 2018 gibt es im Pensionistenwohnhaus Türkenschanze für die Hausbewohner sogar eine eigene Herrenrunde.

WÄHRING. Diese trifft sich regelmäßig jeden Montagmorgen um 10 Uhr zum Plaudern. "Seit einigen Jahren steigt der Anteil an Herren in unserem Haus. Wir haben ein attraktives Angebot für die Männer erstellt, da sie sich in Damengruppen oft fehl am Platz fühlen", sagt Teamleiterin Gerlinde Kaufmann."Bei der Plauderrunde gehen wir die Buchstaben des Alphabets durch, suchen dann nach interessanten Themen, die von einer Betreuerin moderiert werden." Heute ist das "S" dran. Da drängen sich Themen wie Sport oder sportliche Autos einfach auf. "Wer dann aus der Erinnerung über seine jugendlichen Sportaktivitäten oder sein erstes Auto ins Schwelgen kommt, hat einiges zu erzählen. Das Erinnern hält die grauen Zellen fit. Manche plaudern auch nach der Herrenrunde einfach weiter. Und kommen in der darauffolgenden Woche wieder, denn Kontinuität ist wichtig." Übrigens: Ab der letzten Septemberwoche wird es freitagvormittags für die männlichen Hausbewohner auch eine eigene Herrengymnastik geben.

Viele helfende Hände

"Wo es mir möglich ist, mache ich mit", sagt Jeanette Gsellmann, die mit ihrem Mann seit sechs Jahren im Haus An Der Türkenschanze wohnt. Etwa am nächsten Tag der offenen Tür am 12. Oktober 2018. "Es ist doch völlig sinnlos, sich eine Wohnung hier nur theoretisch vorzustellen. Deshalb mache ich unsere Wohnung am Tag der offenen Tür für die Besucher auf, damit sie sehen, wie man hier lebt."Die agile und immer gut gelaunte 83-Jährige setzt auch im "Normalbetrieb" des Hauses auf Nachbarschaftshilfe, zeigt den "Neuen" gerne, wie hier der Hausbrauch funktioniert. Sie hilft auch bei der Ausgabe der Hygienepakete im Kiosk im Erdgeschoß. "In einem Haus mit rund 400 Menschen muss man gegenseitig aufeinander aufpassen, sich unterstützen", so die Pensionistin.