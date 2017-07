Kreative Sommergestaltung mit dem Ferienspiel in Währing

24.07.2017, 14:04 Uhr

Der Sommer ist noch nicht vorbei: Für die Währinger Kinder wird im Rahmen des Ferienspiels einiges geboten. Egal ob basteln, Ausflüge oder auf der Suche nach Büchern, hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

WÄHRING. Das Ende des Juli naht, doch die Ferien dauern noch ein Monat an. Viel Zeit um sich noch zu Vergnügen bevor man wieder die Schulbank drücken muss. In Währing bietet das Ferienspiel auch im August so einiges an Spiel und Spaß.Ob glitzernd, kunterbunt oder schlicht und einfärbig: am 7. August ab 15 Uhr kann man im Schubertpark ganz nach seinen Vorstellungen Buttons kreieren. Damit lässt sich die Schultasche individualisieren und für die Rückkehr nach den Ferien Startklar machen.

: Im Türkenschanzpark sind die Tiere los! Doch nur auf den Gesichtern der Kinder, denn am 16. August kann sich von 14:30 bis 17:30 Uhr jeder sein Lieblingsmotiv auf die Haut malen lassen. Ob das ganze Gesicht in Tigerstreifen erstrahlt oder ein Schmetterling auf der Waage prangt das können sich die kleinen Gäste direkt vor Ort bei den Kosmetikern wünschen.Der Natur auf der Spur. Auf dem Entdeckungsspaziergang am 1. September werden Informationen zu Tier und Pflanzenwelt des Biosphärenpark spielerisch den Kinder vermittelt. Gestartet wird um 15 Uhr vom Löwenportal des Pötzleinsdorfer Schlosspark auf eine Expedition in das unbekannte Grün. Interessiert können ohne Anmeldung kostenlos teilnehmen.: Bücherfans aufgepasst! Die Leseschlange ist wieder in den Parks unterwegs und versteckt denn ein oder anderen Bücherschatz. Prall gefüllte Büchertaschen werden von Juni bis September in der Währinger Parks versteckt und wer fündig wird darf sie auch behalten. Am 30. August findet dann das Abschlussfest statt. Bei dem Wettbewerb im Rahmen der Veranstaltung kann man einen vollen Bücherkoffer gewinnen. Somit wäre die Reiselektüre gesichert. Weitere Infos erhalten Sie unter: 01/485 98 82 18Weitere Informationen zum gesamten Programm finden Sie unter www.wien.gv.at